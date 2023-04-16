Xiaomi’den yeni patent: MS11 elektrikli aracının ön camı ekran olacak

Yayınlanma: 16.04.2023 - 15:34

Güncelleme: 16.04.2023 - 15:34

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, genel olarak akıllı telefonları ile biliniyor. Ancak markanın birçok kategoride teknolojik ürünü bulunuyor. Bunlardan biri de otomotiv kategorisi.

Firma 2024 yılında Çin pazarında yeni elektrikli otomobilini tanıtmayı planlıyor. Xiaomi’nin yeni elektrikli aracının özellikleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

XIAOMI’NİN YENİ ARACININ ÖN CAMI DOKUNMATİK OLACAK

Xiaomi’nin geçen günlerde arabaların ön camını ekrana çeviren bir patent aldığı ortaya çıktı. Gizmochina’nın haberine göre, Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne başvurarak bu patenti onaylattı.

Patentin içeriğine bakıldığında arabaların ön tarafında bulunan camın, ekrana dönüştürüldüğü görülüyor.

Cam altına gömülü ekran teknolojisi sayesinde sürücüler hem dokunmatik hem de sesli bir şekilde, cam ekrandaki görüntüleri kontrol edebilecek.

Ayrıca ekranda yer alan görüntülerin boyutları ve şeffaflığı gibi birçok özelleştirme hizmeti de sürücülere sunulacak.

Sürücüler ekranı kullanarak navigasyon ve eğlence içerikleri uygulamalara erişim sağlayabilecek. Xiaomi’nin hangi elektrikli aracında bu teknolojiyi kullanacağı ise henüz bilinmiyor.