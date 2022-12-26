CHP'li Ahmet Akın: 'Asgari ücret enerji faturalarına gidecek'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

CHP’li Akın, 2023’te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından aylık enerji giderleri üzerinden çalışma yaptı.

“Asgari ücretin yurttaşı soğukta bırakacağını ve asgari ücretli çalışanların ısınmak için battaniyeye mahkûm olacağını” söyleyen Akın, elektrik ve doğalgaz kullanımında asgari tüketim tutarlarına işaret ederek, “2022 içinde enerji faturalarına yapılan zamlar nedeniyle 2023 asgari ücreti, enerji faturalarına hiç zam yapılmasa bile maaşın 4’te 1’ine denk geliyor. Yalnızca asgari tüketimde doğalgaz ve elektrik faturası toplam 2 bin 133 lira oluyor. Başka bir deyişle asgari ücretli bir vatandaş kış aylarında bundan sonra enerjiye hiç zam yapılmasa bile aldığı aylık maaşının yüzde 25’ini temel bir ihtiyaç olan ısınma için harcamak zorunda kalacak” dedi.

(Ahmet Akın)

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa bölgesinde enerji faturalarının yüzde 25’ini bulması durumunda enerji yoksulluğu tanımı yapıldığını vurgulayan Akın, “Türkiye’de asgari ücretle çalışanların özellikle kış aylarında derin bir enerji yoksulluğu yaşadığı ortaya çıkarken, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin de bu sınırda olması, vatandaşın enerji yoksulluğuna mahkûm edildiğini gösteriyor” diye konuştu.

‘KOMBİYİ KAPAT, BATTANİYEYE SARIL’

İktidarın, enflasyonla alım gücünü düşürdüğü ve yurttaşı yoksullaştırdığı bir dönemde 2023 asgari ücretini müjde olarak sunmasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Akın, şunları kaydetti:

“İktidar, 2023 yılı için belirlediği tutarla asgari ücretlilere ısınmak için ‘Kombiyi kapat, battaniyeye sarıl’ diyor. Üstelik asgari ücrete yapılan artış vatandaşın cebine Şubat 2023’te girecek. Dolayısıyla aralık ve ocak aylarında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız ısınma ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlanacak. Şubat ayına gelindiğinde de ücretin yüzde 25’i yalnızca elektrik ve doğalgaz faturasına gidecek.”