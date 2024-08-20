Yılın ilk altı ayında, hayatdışı kapsamındaki ödemeler yüzde 66 arttı: ‘Hasar’ 141 milyar TL

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

Sigorta sektörünün ilk altı aylık teknik sonuçları, hayatdışı branşında sıkıntılar olduğuna işaret ediyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilere göre Ocak-Haziran 2024’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışı branşındaki hasar ödemeleri yüzde 66 artışla 141.2 milyar liraya çıkarken teknik kâr yüzde 66.9 yükselişle 39.2 milyar liraya ulaştı. Bunlara paralel olarak teknik kâr-zarar oranı ise kısmen bozularak yüzde 27’den yüzde 23.1’e indi. Bu oran 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 25.8’di. Hayatdışının önemli alt branşları açısından öne çıkan detaylar ise şöyle:

Yine ilk altı ayda, hayatdışının en büyük alt branşı olan zorun trafik sigortası kapsamında yapılan hasar ödemeleri yüzde 110.6 artarak 46 milyar lira olurken teknik zarar yüzde 76 artışla 10.1 milyar lirayı buldu. Teknik kârzarar oranı yüzde -22. Bu oran geçen yıl yüzde -23.9’du.

‘ALACAK’A DİKKAT

Bir diğer oto branşı olan kasko sigortasında ise hasar ödemeleri yüzde 96 artışla 25.2 milyar liraya çıktı. Ancak teknik kâr yüzde 2.9 düşüşle 14.9 milyar liraya indi. Bu nedenle teknik kâr-zarar oranı yüzde 59.6’dan yüzde 34.8’e geriledi. Kaskodaki fiyat rekabeti teknik sonuçları etkilemiş görünüyor.

Hasar ödemesi hızlı artan branşlardan biri de hastalık-sağlık oldu. Bu branşta ödemeler yüzde 126.2 artışla 31.8 milyar liraya çıkarken teknik kâr yüzde 46 artışla 7.3 milyar lira oldu. Bu kapsamda teknik kâr-zarar oranı ise yüzde 27’den yüzde 18.1’e indi.

Öte yandan ilk altı aydaki ilginç gelişmelerden biri, kredi (alacak) sigortasındaki hasar ödemelerinin yüzde 270 (137.8 milyon TL) artması oldu.

‘REKABETÇİ ORTAMI MÜŞTERİLER LEHİNE ŞARTLAR YARATTI’

Aon’un, 2024 yılının ikinci çeyreğiyle (nisan-haziran) ilgili “Küresel Sigorta Pazarına Genel Bakış Raporu”na göre sigortacıların çoğu 2023 yılı için kâr bildirirken sigorta pazarında büyümeye devam ediyor. Yine rapora göre 2024 yılının ilk çeyreği sonunda reasürans sermayesi 695 milyar dolar ile yeni bir rekora ulaştı.

Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Ferhan Özay, “Gelişmeler hem yerel hem global ölçekte dikkat çekici fırsatlar sundu. Sigorta sektöründe sağlanan büyüme ve rekabetçi ortam, müşteri lehine şartlar yarattı” dedi.

‘YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI RİSK YÖNETİM ARACI’

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, bir risk yönetimi aracı olarak değerlendirilen yönetici sorumluluk sigortalarının rağbet görmeye devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Son dönemdeki gelişmelerle birlikte yönetici sorumluluk sigortalarında teminatların limitleri artırıldı ve poliçe kapsamı genişletildi. Özellikle siber riskler, veri güvenliği, vergi muafiyeti ve diğer yeni nesil riskler, poliçelere dahil edildi. Bu sigorta şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlar."