Öztunç'tan Bakan Mehmet Şimşek'e TEİAŞ soruları: Özelleştirme ısrarının amacı nedir?

Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:14

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:14

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ), 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilme kapsamına alınmış, 2022'de Danıştay 13. Dairesi tarafından açılan dava sonrası özelleştirilmenin hukuka aykırı olduğu kararı verilmişti. Bu kararının ardından öngörülen özelleştirme hazırlıkları için 2026 sonuna kadar süre uzatımı yapıldı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TEİAŞ'ın özelleştirme çalışmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

Önergenin gerekçesi şöyle:

"Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan, 2 Temmuz 2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özelleştirme kapsamına alınmış ve özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştü. TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına karşı Danıştay 13. Dairesi'nde açılan davada 14 Haziran 2022 tarihinde ret kararı verilmiş olmakla birlikte, Danıştay 13. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu üyeleri tarafından kararlara yazılan karşı oylarla, kurumun özelleştirme kapsamına alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka aykırı olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştu.

Sonuç olarak, Temmuz 2021'de başlatılan ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasının öngörülen özelleştirme hazırlıkları için 2026 sonuna kadar süre uzatımı yapıldığı anlaşıldı. Böylece yaklaşık 1,5 yılda tamamlanması öngörülen süreç için toplamda 4 yılı bulan ek süre verilmiş oldu. Elektrik şebekesinin omurgası olan iletim şebekesinin işleten TEİAŞ'a ilişkin bu önemli kararın; kamuoyundan, TEİAŞ çalışanlarından gizlenmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmaması kabul edilemez."

"KARAR NEDEN GİZLENİYOR?"

Öztunç önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"-6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda, TEİAŞ'ın özelleştirilebilecek kuruluşlar arasında sayılmadığı, iletim faaliyetinin de tekel niteliğinde olması nedeniyle özel bir kanun çıkarılmadan TEİAŞ'ın özelleştirilmesinin olanaklı olmamasına ve Danıştay 13. Dairesi ret kararına neden uyulmamaktadır?

-TEİAŞ'ın özelleştirme hazırlıkları için 2026 sonuna kadar süre uzatımı yapıldığına dair Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmî Gazete'de neden yayımlanmamıştır? Bu kararın kamuoyu ve TEİAŞ çalışanlarından gizlenmesinin sebebi nedir?

-TEİAŞ'ın özelleştirilmesi halinde ekonominin temel girdisi olan elektrik enerjisinin bütünüyle yabancı tekellerin kontrolüne girme riski oluşacağı ve elektrik şebekesinin omurgası olan iletim şebekesinin işleten TEİAŞ'ın stratejik önemi neden göz ardı edilmektedir?

-Elektrik dağıtım bölgelerinde maliyetlerin ve kayıp-kaçağın düşürüleceği ve kalitenin artacağı iddiasıyla yapılan özelleştirmeler tam tersi sonuç vermiş ve vatandaşı canından bezdirmiş olmasına rağmen bu özelleştirme ısrarının amacı nedir?"