Mehmet Şimşek’in ‘hesaplamalarına’ sert yanıt: ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 22:33

Güncelleme: 30.01.2025 - 22:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partinin Genel Merkez binasında düzenlenen AKP Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Şimşek net asgari ücretin AKP hükümetinden önce 184 lira olduğunu ve bugün 22 bin liraya çıktığını söyleyerek “Enflasyondan arındırıldığında yüzde 293 artmış, böyle bir dönem yok. Çalışanları bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. En düşük memur maaşı 392 liradan neredeyse 44 bin liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 238 dolardan bin 220 doların üzerine çıkardık. Dolar bazında 5 kat artmış oldu. Böyle bir dönem yok. En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Bu dönemde 10 katlık artış var” ifadelerini kullandı.

“VERİLERİ ALENEN ÇARPITMIŞ”

Bakan Şimşek’in ‘hesaplamalarına’ verilerle sosyal medya hesabından yanıt veren DİSK-AR araştırmacısı ve BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, şunları yazdı:

“Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediklerinin hangi birini düzeltelim!

Mehmet Bey verileri alenen çarpıtmış!

Aralık 2002'de Bakan Beyin partisi iktidara geldiğinde,

Net asgari ücret: 184 TL

İşçilerin en düşük emekli aylığı: 257 TL

En düşük memur emekli aylığı: 376 TL

En düşük esnaf emekli aylığı: 150 TL idi.

Sizin en düşük emekli aylığı dediğiniz 66 TL en düşük emekli aylığı değildi. Emeklilerin çok küçük bir kesimin yararlandığı Bağ-Kur Tarım emeklisi aylığı idi.

BağKur tarım sigortalılarının sigortalılar içindeki payı yüzde 1,5-2 arasındadır. Emekliler arasındaki en büyük grup işçilerdir.

Konuyu çarpıtmayın!

En düşük işçi emekli aylığı 2002’de partimiz iktidara geldiğinde asgari ücretin yüzde 39,6 üzerindeydi. Bu hesaba göre şu anda 31 bin TL civarında olması gerekirdi.

En düşük memur emekli aylığı asgari ücretin yüzde 104 üzerindeydi. Bu hesaba göre şu an 45 bin TL olmalıydı.

En düşük esnaf emekli aylığı ise asgari ücretin yüzde 81,5’i düzeyindeydi. Şu an 18 bin TL olmalıydı!

Siz ne yaptınız. En düşük emekli aylığını herkes için 14 bin 469 TL yaptınız (14 bin 500 bile yapmadınız)!

Övündüğünüz bu!

En düşük emekli aylığını asgari ücretin yüzde 65,4’üne düşürdünüz.

Halep ordaysa arşın burada @memetsimsek Bey. Aşağıda da kanıtı var! (SBB verisi)”