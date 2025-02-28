TÜİK yılın ilk işsizlik verisini açıkladı: İstihdam düştü, çalışma saatleri arttı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:20

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:20

2025 yılı ocak ayında Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 12,1 olarak tahmin ediliyor.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ VE ORANLARDAKİ DEĞİŞİKLİK

İstihdam edilenlerin sayısı 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişiye düşerken, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 66,4, kadınlarda ise yüzde 32,3 seviyelerinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI GERİLEDİ

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,7 olarak kaydedildi. Bu oran, erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 36,7 olarak hesaplandı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

Genç nüfusta işsizlik oranı 15-24 yaş grubunda 0,8 puan düşerek yüzde 14,9 oldu. Erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edilen bu oran, genç nüfusta iş gücü piyasasında yaşanan zorlukları gözler önüne seriyor.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,4 saate yükseldi. Atıl işgücü oranı ise yüzde 28,1 olarak gerçekleşti, bu da zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan geniş bir iş gücü eksikliği olduğunu gösteriyor.