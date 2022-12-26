Yılın son haftasından kritik veriler açıklanacak

26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00









2022 yılı biterken yılın son haftasında ekonomide kritik veriler açıklanacak. 26-30 Aralık 2022 haftasında yurt içi piyasalarda, “Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi, Brüt Dış Borç Stoku, Dış Ticaret Dengesi" takip edilecek. Dış ticaret verileri yılın son ve genel verilerini içerecek. Perşembe günü ise geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen ve politika faizinin sabit tutulduğu 22 Aralık tarihli Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

NOEL TATİLİ NEDENİYLE BAZI BORSALAR KAPALI OLACAK

Yurt dışında her ne kadar Noel tatilleri başlayacak olsa da Avrupa ve ABD’den de önemli veriler gelecek. Pazartesi günü ABD ve Avrupa Borsaları “Noel” nedeniyle kapalı olacak. Salı günü İngiltere Londra Borsası “Noel” nedeniyle kapalı olacak. ABD’de Öncü Mal Ticaret Dengesi, S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları, Bekleyen Konut Satışları, İşsizlik Başvuruları, DoE Petrol Stokları, Chicago PMI dataları izlenecek. Asya tarafında ise Çin’de Cari İşlemler Dengesi; Japonya’da İşsizlik Oranı, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar verileri takip edilecek.