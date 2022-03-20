Yıllardır hakkını alamayan Dorian Çorap işçileri eylemde

20 Mart 2022 Pazar, 21:13

Dorian Çorap işçileri 10 yıldır, açtıkları davaları kazanmalarına rağmen hakkını alamıyor. Sahte iflasla bir süre ortadan kaybolan Dorian Çorap patronu Zeka İzmitli, şimdi Karyam Tekstil adıyla çorap sektöründe ticari faaliyetine devam ediyor.

Tekstil-İş Sendikası bugün Karyam Tekstil önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

'BİZ SADECE ÇALIŞTIK'

Yapılan açıklamada Dorian Çorap işçisi Erol Körsülükoğlu, patron Zekai İzmitli'nin işçilerin haklarını vermemek için çeşitli yollara başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

Dorian Çorap’ı Karyam yaptı. Biz bunu mahkemelerde kanıtladık. Biz Karyam’a hacze gittik. Çorap aldık, iplik aldık. Haczettiğimiz mallara itiraz etti ve bu mallar masraflara gitti. Biz hakkımızı, maaşımızı mesaimizi kıdemimizi alamıyoruz. Kıdem Tazminatı işçinin hakkıdır. Bu kıdem tazminatı patronların niye zoruna gidiyor?

Haciz de çözüm olmuyor, ipini alıyoruz masraflara gidiyor. Zekai İzmitli de diyor ki, malzemem çöp olsun, işçilere gitmesin diyor. Bu işçiler sana para kazandırmaktan başka ne yaptı?

Biz sadece çalıştık, patrona bir şey yapmadık. Burada 8-10 yıl çalışan işçiler var. Kıdem tazminatımızı, çoluk çocuğumuzun hakkını istiyoruz.

"KAÇMA, BİR AN ÖNCE HAKKIMIZI VER"

Dorian Çorap işçisi Ergül Kurutoprak ise şunları belirtti:

Zekai İzmitli bizi maaş konusunda da mağdur etti. Kendisine söylediğimizde daha önce patronunda maaşlarımızı geciktirdiğini gerekçe gösterdi. 10 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesinden de bir sonuç alamadık. Bu sebeple Zekai Bey'e seslenmek istiyorum. Senden haraç, sadaka istemiyoruz. Tamamen alın terimizi hakkımızın karşılığını istiyoruz. Bundan kaçma bir an önce hakkımızı ver.

Tekstil-İş Örgütlenme Koordinasyonu Üyesi Ferhan Yılmaz yapılan açıklamada şöyle konuştu:

Bugün eski adıyla Dorian, şimdiki adıyla Karyam Çorap’ın önündeyiz. Dorian işçileri 10 yıl önce haksız yere işten çıkarıldı. Patronları paralarını ödememek için firmanın içini boşalttı. İşçiler 10 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyorlar, verdikleri mücadeleyi kazanmalarına rağmen yine de haklarını alamadılar.

Biz batık şirketleri; içi boşaltılan, konkordato ilan edilen şirketleri ilk kez görmüyoruz. Biz bunları Tanzim Market’te de Kayı İnşaat’ta da gördük. Buradan Çalışma Bakanlığı’na da seslenmek istiyoruz. Bu şirketlerin patronları nasıl oluyor da bu kadar rahat bu firmaların içini boşaltabiliyor. Ticaret Bakanlığı’na da sesleniyoruz: Bunların ticari işleri sizlerin önünden geçiyor. Bunları görmüyor musunuz? Denetlemiyor musunuz? Adalet Bakanlığı’na da sesleniyoruz: Bu işçiler o kadar dava kazanmışken, çoraplara ipliklere haciz koymayı başarmışken o işçilerin haciz koymayı başardığı çorapları haciz depolarının kiralarını nasıl alıyorsunuz? Böyle bir adalet var mı?



