Yılların alın terinin karşılığı cep harçlığı: Emekliye sadaka kültürü

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında yapılan artışların ardından gözler yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçen yıl 4 bin lira olan ikramiyelerin, bu yıl en az yüzde 25 oranında yükseltilmesi bekleniyor.

Rakamın 5 bin lira ile 6 bin lira arasında değişeceğinin üzerinde duruluyor. Senaryolara göre ikramiyelerin; yüzde 25’lik artışla 5 bin, yüzde 37.5 artışla 5 bin 500 ya da yüzde 50 artışla 6 bin lira olabileceği konuşuluyor.

Yapılacağı konuşulan artışa ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan emekliler rakamın düşük olduğunu belirtti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mamak Şube Başkanı Aytekin Çelikcan emekli ikramiyesini sendikalılaşma sayesinde aldıklarını anımsatarak, “Sendikamız emekli ikramiyesini istedi, eski ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu vaat etti. İktidar önce ‘Emeklilerin ikramiyesi mi olur? Çalışmayana ikramiye olmaz.’ yaklaşımı sergiledi. Emekli AKP-MHP seçmeni oy vereceğini söyleyince iktidar koalisyonu seçimden önce bin lira ikramiye vermek zorunda kaldı. Oysa muhalefet partisi dört katını vaat etmişti. Şimdi bu zamana kadar en azından 16 bin liraya çıkması gerekirken 6 bin lira gibi çok düşük bir rakam konuşuluyor. Biz ise asgari ücret karşılığında yıl içinde 3’er aylık dilimlerle (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının son iş gününde) olmak üzere yılda 4 adet asgari ücret tutarında ikramiye istiyoruz. Bunu istemek de en doğal hakkımız” dedi.

Milyonlarca emeklinin en büyük ve en güçlü toplumsal grup olduğunu söyleyen Çelikcan, “Haklılığımız ülkemiz için verdiğimiz emektir. Hayatın her alanında; yani imalatta, üretimde, hizmet sektöründe, bürokraside, devlet mekanizmasını bizler yürüttük. Bu nedenle haklıyız diyoruz, insanca yaşayabileceğimiz bir emekli maaşı ve ikramiyeyi hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ENFLASYON KARŞISINDA YERLERDE’

Tüm Emeklilerin Sendikası Çankaya Şube Başkanı Adem Çiftçi ise 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik sisteminin kötüleştirildiğini, emekli aylık bağlama oranlarının düşürüldüğünü ve aylık hesaplamasında milli gelir payının azaltıldığını anımsattı.

Çiftçi “TÜİK’in uyduruk verileri dikate alınarak hesaplanan enflasyon dikkate alındığında aylıklar ciddi bir şekilde düşürüldü. Saray iktidarı; düzeltmek yerine sorunları yamalamaya çalışarak, hazineden en düşük aylığa tamamlama ve emeklilere bayramda ‘sadaka kültürü’ gereği sadaka, harçlık verircesine bir uygulama yoluyla tepkileri yumuşatmaya çalışıyor” dedi.

Çiftçi, “2026 yılında hadsizce ‘garibanlara sahip çıkıyoruz’ diye savundukları en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Açlık sınırının 31 bin 224 lira, yoksulluk sınırının 101 bin 706 lira olduğu bir dönemde bu, emekli ile alay etmektir. Sadakacı saray iktidarının bayramları baz alarak verdikleri ikramiyelerin ise alım gücü düşmeye devam etmektedir. 2018’den itibaren emeklilere iki bayramda toplam 2 bin lira ikramiye verilmeye başlandı. 2021 yılında yüzde 10 artırıldı. 2023 yılında toplam 4 bin lira, 2024 yılında toplam 6 bin lira 2025 yılında ise toplam 8 bin lira olarak uygulandı. Görünen o ki; bu sadaka veya harçlık, enflasyon karşısında yerlerde sürünüyor” diye konuştu.

‘YILDA 4 KERE, ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE VERİLMELİ’

Emekli ikramiyelerinin uygulanmaya başladığı Haziran 2018 tarihinden bu yana TÜİK’in hazırladığı enflasyon hesaplamalarına göre fiyatların 10 kat arttığını vurgulayan Çitçi, “Öte yandan emekli sadakavari ikramiyeleri asgari ücret karşısında dahi ciddi kayıplara uğramıştır. 2018 yılında ikramiye bin lira asgari ücret ise bin 603 lirayken, ikramiye asgari ücretin yüzde 62,4’ü idi. 2025 asgari ücreti 22 bin 105 TL ve ikramiye 4 bin lira... Yani asgari ücretin yüzde 18’ine kadar gerilemiş.

Sonuç olarak emekli ikramiyeleri harçlık veya sadaka mantığıyla değil; emeklinin hakettiği alınteri karşılığı ve bayram hesabına göre değil yılda 4 kez ve asgari ücret düzeyinde verilmelidir. Emekliler artık gerçekleri bütün çıplaklığıyla biliyor ve sarayın garibanı olmayacaklar” dedi.