Yıllık cari açık zirvede
Merkez Bankası verilerine göre cari denge ekimde 359 milyon dolar açık verdi. Cari dengede aylık olarak yılın en düşük seviyesi görülürken, ekim açığıyla birlikte cari denge 12. ay üst üste aylık açık vermiş oldu. Yıllık cari açık ise 43.5 milyar dolarla 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Türkiye ekonomisinde cari açık serisi ekim ayında da devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekim ayında cari denge 359 milyon dolar açık verdi. Böylelikle aylık cari açık serisi 12. aya ulaştı.
Yıllıklandırılmış cari açık ise 43.5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllıklandırılmış cari açık oldu.
Ocak-ekim döneminde ise cari açık 38.2 milyar dolar oldu.
Çekirdek cari denge ekimde 8.64 milyar dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.46 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.7 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.2 milyar dolar oldu.
NET HATA NOKSAN GİRİŞİ SÜRDÜ
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ekimde 743 milyon dolar olarak kaydedildi.
Portföy yatırımları bu dönemde 302 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Aynı dönemde resmi rezervlerde 5.06 milyar dolarlık artış izlendi.
Net hata noksan girişi ise ekim ayında da devam etti. TCMB verilerine göre net hata noksan girişi ekimde 660 milyon dolar oldu. Ocak-ekim döneminde net hata noksan girişi 21 milyar dolar olarak kaydedildi.
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