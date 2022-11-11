Son Dakika: Cari açık eylülde beklentileri aştı
Son dakika haberleri...Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 966 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolar oldu.
Türkiye ekonomisinde eylül ayında cari denge 2.97 milyar dolar açık verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.
Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 966 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolar oldu.
Ekonomistlerin beklentisi cari açığın 2,5 milyar dolar olması yönündeydi.
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- Uzmanından 'üçlü virüs' uyarısı: 'Tırmanış başladı'
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Ünlü isim polis merkezinde olay çıkardı, nezarete atıldı