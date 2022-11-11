Son Dakika: Cari açık eylülde beklentileri aştı

11 Kasım 2022 Cuma, 10:12

Türkiye ekonomisinde eylül ayında cari denge 2.97 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 966 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolar oldu.

Ekonomistlerin beklentisi cari açığın 2,5 milyar dolar olması yönündeydi.