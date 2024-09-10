Yıllık sanayi üretimi yüzde 3,9 azaldı
TÜİK verilerine göre temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 3,9 azalırken aylık yüzde 0,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.
Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.
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