Yine sistem konusunda denetim şirketleri ile müteahhitler birbirinden şikâyetçi

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Kahramanmaraş depremlerinde birçok yeni binanın da yıkılması sonrası uzun süre gündemden düşmeyen yapı denetim mevzuatı bugün unutulmuş durumda.

Bugün binalar yalnızca inşa edilirken denetleniyor. 2021’de, bina yapıldıktan sonra 5 yılda bir denetlenmesi için “Bina kimlik sertifikası” sistemi tanıtılmıştı. Yeni binaların girişinde bir karekod ile binanın kimliği bulunacaktı. Burada binanın yapım aşamasında kullanılan malzemelerin içeriği ve onaylı projesi de dahil bütün bilgileri yer alacak ve oraya taşınmayı düşünenler bu bilgilere erişecek, Şehircilik Bakanlığı da güncel durumu kontrol edecekti. Ancak bugün projenin ne durumda olduğuna ilişkin bir bilgi yok. Bina inşa edilirken yapılan denetim konusunda ise kavga bitmiyor.

“Depremden sonra yapı denetim mevzuatında herhangi bir değişiklik olmadı” diyen Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Uğur Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma için ‘eli kulağında’ diyorlar. Ama acil gereken değişiklikler var. Örneğin son depremin ardından ivme değerleri değişti, bina denetimlerinde yeni değerler göz önüne alınmalı. Yine denetim personeline yönelik şiddet sürüyor. Ayrıca ücretler de çok düşük. Emlakçılar bile dairenin satış bedelinden toplamda yüzde 4 pay alırken biz inşa bedelinin yüzde 1.43’ünü alıyoruz.”

KÖTÜ HİZMET VURGUSU

Buna karşın Anadolu Yakası İnşaatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, denetim şirketlerine ilişkin şu eleştiriyi yaptı:

“Yapı denetimciler kral oldu. Yeni mezun, işten anlamayan elemanları şantiyeye gönderiyorlar, denetimler sağlıklı yapılmıyor. Örneğin beton dökme gününde gelmesi gerekirken gelmiyor. Üstüne bir de para ödeniyor bu kötü hizmete.” Erkutoğlu, bu şirketlere en az 5-10 yıl tecrübeli personel zorunluluğu getirilmesini istedi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu ise şu öneriyi yaptı: “Mevzuat acilen değişmeli. Ayrıca meslek odası kurulmalı. Bütün sorumluluk müteahhitlere yükleniyor ama bu sektörün denetim yetkisine sahip sicil tutabilen bir odası bulunmuyor.”

KİMYASALLARIN YÜZDE 30’U SAHTE



İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, sektördeki kayıtdışına dikkat çekti.

İMSAD İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi projesinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Erdoğan, “Markalı yapı kimyasalı ürünleri sektörün yüzde 70’ini oluşturuyor kalan 30’u merdivenaltı üretim. Sektörümüzde 2 milyon ton ürün kullanılıyor. Bunların 1.4 milyon tonu orijinal. Sahte ve kalitesiz ürünler ise tüm sektöre zarar veriyor” dedi. Yeni sistemle ilgili bilgi veren İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu şöyle konuştu: “14 markamızla yola çıktık. Ürünleri kendimiz denetliyor ve yönetmeliğe uygun olan, kalitesine garanti olduğumuz markaları bu sistemde duyuruyoruz. Uymayan ve güvenli olmayan ürünleri ise bakanlığa bildiriyoruz.” Bu sistem için Rekabet Kurumu’ndan izinler de alındı.

SAPANCA’YA YENİ REZİDANS GELİYOR

Elite World Hotels & Resorts, Sapanca’daki ikinci projesi için Palmer Enerji ve İnşaat ile işbirliği yaptı. Otel-rezidans konseptindeki yeni proje, 90 oda, 69 rezidans ve 20 orman içi bağımsız birimden oluşuyor. Rezidanslar 25 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Teslimat ise Haziran 2026’da. Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, yeni markalarla büyümeyi hedeflediklerini belirtirken Elite World Hotels & Resorts Üst Yöneticisi Orkun Petekçi “Değişen ihtiyaçlara uygun stratejiler geliştiriyoruz” diye konuştu.

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