TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yapılan enflasyon raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yeniden yükseltti. Uzmanlar, hedeflerin gerçekçi olup olmadığını tartışıyor. Asgari ücretlinin maaşı ise şimdiden ciddi oranda erimeye başladı.

Çağrı Kubilay Avcı
07 Şubat 2025 Cuma, 16:56
TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı son toplantısında yüzde 21 olarak açıklanan 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini, bugün yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından yüzde 24'e çıkardı. 

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Daha önce 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 14 olarak duyurulmuş, ardından yüzde 21’e revize edilmişti.

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

ENFLASYON HEDEFLERİ YÜKSELİYOR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 8 Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’e yükselttiklerini duyurmuştu. 

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Karahan, o dönem yaptığı açıklamada, "2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44, yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 yıl sonunda ise yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5,03, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 oldu. 

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Uzmanlar, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 21 seviyesinde tutulmasının gerçekçi olmadığını, yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5,03 olarak açıklanmasının ardından kalan 11 ayda toplamda yüzde 16 enflasyon oranının gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtmişti.

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

ARTIRILAN YÜZDE 3 NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 21’den yüzde 24’e çıkarması, asgari ücretli için ciddi bir kayıp anlamına geliyor. 

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Yapılan bu revizyon şimdiden asgari ücretlinin cebinden yıllık bazda 7 bin 957 TL, aylık bazda ise 663 TL kaybolmasına neden oldu.

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

GEÇMİŞ TAHMİNLERLE KARŞILAŞTIRMA

Merkez Bankası, geçtiğimiz yıl da enflasyon tahminlerini kademeli olarak artırmıştı.

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

2024 yılı için enflasyon tahminleri önce yüzde 36’dan yüzde 38’e, ardından yüzde 44’e çıkarılmıştı.

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Böylece yılın başındaki tahmin ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark yüzde 22 artarak yüzde 8 olmuştu.

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!

Benzer bir hata payı göz önüne alındığında, 2025 için ilk açıklanan yüzde 21’lik beklenti de yüzde 22 artış gösterirse, yıl sonu enflasyonunun yüzde 25,67 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

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