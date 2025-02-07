TCMB enflasyon beklentisini yükseltti: Asgari ücretlinin maaşı tek kararla eridi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yapılan enflasyon raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yeniden yükseltti. Uzmanlar, hedeflerin gerçekçi olup olmadığını tartışıyor. Asgari ücretlinin maaşı ise şimdiden ciddi oranda erimeye başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı son toplantısında yüzde 21 olarak açıklanan 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini, bugün yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından yüzde 24'e çıkardı.
Daha önce 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 14 olarak duyurulmuş, ardından yüzde 21’e revize edilmişti.
ENFLASYON HEDEFLERİ YÜKSELİYOR
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 8 Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’e yükselttiklerini duyurmuştu.
Karahan, o dönem yaptığı açıklamada, "2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44, yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 yıl sonunda ise yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5,03, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 oldu.
Uzmanlar, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 21 seviyesinde tutulmasının gerçekçi olmadığını, yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5,03 olarak açıklanmasının ardından kalan 11 ayda toplamda yüzde 16 enflasyon oranının gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtmişti.
ARTIRILAN YÜZDE 3 NE ANLAMA GELİYOR?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 21’den yüzde 24’e çıkarması, asgari ücretli için ciddi bir kayıp anlamına geliyor.
Yapılan bu revizyon şimdiden asgari ücretlinin cebinden yıllık bazda 7 bin 957 TL, aylık bazda ise 663 TL kaybolmasına neden oldu.
GEÇMİŞ TAHMİNLERLE KARŞILAŞTIRMA
Merkez Bankası, geçtiğimiz yıl da enflasyon tahminlerini kademeli olarak artırmıştı.
2024 yılı için enflasyon tahminleri önce yüzde 36’dan yüzde 38’e, ardından yüzde 44’e çıkarılmıştı.
Böylece yılın başındaki tahmin ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark yüzde 22 artarak yüzde 8 olmuştu.
Benzer bir hata payı göz önüne alındığında, 2025 için ilk açıklanan yüzde 21’lik beklenti de yüzde 22 artış gösterirse, yıl sonu enflasyonunun yüzde 25,67 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.
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