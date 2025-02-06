Ülkelere göre asgari ücretle gıdaya erişim: Avrupa ile Türkiye arasındaki fark şok etkisi yarattı!
Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki yaşam maliyeti farkı giderek artıyor. Türkiye'de Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere kıyasla asgari ücret çok düşük kalırken, bu ülkelerdekilere göre temel tüketim mallarındaki fiyatlarsa hayrete düşürüyor.
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki yaşam maliyeti farkı giderek büyüyor. Özellikle temel gıda ürünlerinin fiyatları, Türk halkını zorlamaya devam ediyor.
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de hem ürünlerin fiyatları hem de asgari ücretle alınabilecek miktarlar karşılaştırıldığında ortaya büyük bir fark çıkıyor.
ASGARİ ÜCRET KIYASLAMASI
Almanya'da asgari ücret, 2 bin 256 Euro (84 bin 499 TL) olarak belirlenmişken, bu rakam Türkiye'deki asgari ücretten yüzde 282,27 daha fazla. Fransa'da ise asgari ücret 1.981 Euro (74 bin 222 TL) ile Türkiye'deki asgari ücretten yüzde 235,78 daha fazla.
İngiltere'deki asgari ücret ise 2 bin 148,9 sterlin (96 bin 764 TL) olup, Türkiye'deki asgari ücretten yüzde 337,76 daha fazla. Türkiye'de asgari ücret ise 22 bin 104 TL (590,22 Euro, 490,87 sterlin) olarak belirlenmiş durumda.
Almanya, İngiltere ve Fransa'da uygulanan asgari ücretler Türkiye'nin katbekat üzerindeyken, bu ülkelerdeki temel gıda fiyatlarının ise Türkiye'ye oranla daha ucuz olması dikkat çekiyor. Asgari ücretle alınabilecek temel gıda maddelerindeyse aradaki fark çok daha büyüyor.
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ FİYAT KIYASLAMASI
Süt
Almanya'da 1 litre süt 0,79 Euro (23,44 TL) ile Türkiye'den yüzde 27,77 daha ucuzken, Fransa'da 1 litre süt 0,90 Euro (26,61 TL) ile Türkiye'den yüzde 13,52 daha ucuz. İngiltere'de ise 1 litre süt 0,90 GBP (31,45 TL) ile Türkiye'den sadece yüzde 5 daha pahalı. Türkiye'de 1 litre süt ortalama 29,95 TL olarak satılıyor.
Dana Eti
Almanya'da 1 kg dana eti 12 Euro (356,18 TL) ile Türkiye'den yüzde 73,78 daha ucuzken, Fransa'da 1 kg dana eti 15 Euro (444,71 TL) ile Türkiye'den yüzde 39,19 daha ucuz. İngiltere'de ise 1 kg dana eti 12 GBP (419,34 TL) ile Türkiye'den yüzde 47,61 daha ucuz. Türkiye'de 1 kg dana eti ortalama 619 TL'ye satılıyor.
Yumurta
Almanya'da 30'lu yumurta 3,29 Euro (97,41 TL) ile Türkiye'den yüzde 90,94 daha ucuzken, Fransa'da 30'lu yumurta 4,50 Euro (133,01 TL) ile Türkiye'den yüzde 39,83 daha ucuz. İngiltere'de ise 30'lu yumurta 4,00 GBP (139,78 TL) ile Türkiye'den yüzde 33,06 daha ucuz. Türkiye'de 30'lu yumurta ise ortalama 186 TL olarak satılmakta.
ÜCRET DÜŞÜK, ÜRÜN PAHALI!
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye'deki temel gıda ürünlerinin fiyatları asgari ücrete oranla daha da pahalı kalıyor. Bazı ürün gruplarında diğer ülkelerdeki maaşların yarısını bile alamayan Türk halkı iki kattan fazla harcama yapmak zorunda kalıyor.
TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET ANCAK YEMEĞE YETİYOR
Asgari ücretli çalışanlar Almanya, Fransa ve İngiltere'de temel gıda ürünlerine maaşlarının çok daha küçük bir bölümünü ayırarak harcama yapabiliyor. Türkiye'de ise asgari ücretli kazancının büyük kısmını yiyecek ve içeceğe ayırmak mecburiyetinde kalıyor.
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