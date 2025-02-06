Ülkelere göre asgari ücretle gıdaya erişim: Avrupa ile Türkiye arasındaki fark şok etkisi yarattı!

ASGARİ ÜCRET KIYASLAMASI

Almanya'da asgari ücret, 2 bin 256 Euro (84 bin 499 TL) olarak belirlenmişken, bu rakam Türkiye'deki asgari ücretten yüzde 282,27 daha fazla. Fransa'da ise asgari ücret 1.981 Euro (74 bin 222 TL) ile Türkiye'deki asgari ücretten yüzde 235,78 daha fazla.