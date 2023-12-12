YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:52
YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Saray'ında yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken toplantıda, YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı, 2024-2028 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Uygulama çerçevesi gibi başlıca konular değerlendirileceği öğrenildi.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.


Cevdet Yılmaz YOİKK

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