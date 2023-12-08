Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüş için tarih verdi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:26

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yılın 9 ayında 4,6 büyüme kaydettik. Dünyanın yüzde 3'ler civarında büyümesi öngörülen bir dönemde 4,6 bir büyüme sağlıyoruz. Depreme rağmen, ekonomide enflasyonu düşürmeye dönük aldığımız tedbirlere rağmen büyümemizi de belli bir hızla devam ettiriyoruz. İşsizlik oranı yüzde 8,9. Tek haneli rakamlarda bir işsizliğimiz var. 5 yıllık kredi risk primi CDR oranları izlediğimiz para politikası, maliye politikası ve sağlanan siyasi güven ve istikrar ortamında son 2,5 yılın en düşük seviyelerine inmiş durumda. Şu anda 330'lar civarında. Bu yılın mayıs ayında 700'lere kadar yükselmişti. Şu anda oldukça düşük bir seviyeye gelmiş. Ama bu da yetmez, bunu daha ileri noktalara taşıyacağız."

"ENFLASYONDA AYLIK ETKİLERİ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Cevdet Yılmaz, enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını ve bunu unutmadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci önceliğimiz enflasyonu makro ekonomide aşağıya çekmek, makro finansal istikrarımızı güçlendirmek. Bu çerçevede güçlü bir şekilde enflasyonla mücadeleye başlamış durumdayız. Normalde yaz aylarında enflasyon daha düşük olur mevsimsel etkiler nedeniyle, sonbaharda daha yükselir. Bu sene tam tersini yaşıyoruz. Yaz aylarında kur artışı, başka birtakım etkilerle enflasyon oldukça yüksek geldi. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle sonbaharda mevsimsel koşullar aleyhte olduğu halde enflasyonun aylık bazda oldukça önemli oranda düştüğünü görüyoruz. Yüzde 3 küsur düzeyine gelmiş durumdayız. Çekirdek enflasyon dediğimiz daha önemli bir gösterge var. Orada yüzde 2'nin altına inmiş durumdayız. Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık. Yıllık etkiyi ise 2024'ün ortalarından itibaren görmeye başlayacağız. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin şekilde düşüş gerçekleşecek."

CARİ AÇIĞIMIZ YÜZDE 4'LER CİVARINA DÜŞMÜŞ OLACAK

Merkez Bankası'nın yeni bir politika izlediğini belirten Yılmaz, bunun sonuçlarını rezerv rakamlarında görmeye başladıklarını anlattı.

Merkez Bankası brüt rezervlerinin mayıs ayında 98,5 milyar dolara kadar düştüğünü anımsatan Yılmaz, "Dün itibariyle bir açıklama oldu 140 milyar doları aşmış durumdayız. Bu da Türkiye için bir rekor. Tarihimizde hiç bu seviyeye gelmemiştik. Merkez Bankası rezervlerimizde büyük bir artış oldu. Bunun için Merkez Bankası yönetimimizi, politikalarımızı tebrik ediyoruz. Daha da güçlendireceğiz rezervlerimizi" şeklinde konuştu.

Yılmaz, bir taraftan bütçe açığını kontrol ederken diğer taraftan da cari açığı aşağıya doğru çekme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Son dönemlerde ciddi anlamda cari açıkta düzelme var. Yıl sonu itibariyle cari açığımız yüzde 4'ler civarına düşmüş olacak. Orta Vadeli Programımızın sonunda ise cari açığımızı yüzde 2'lere kadar düşürmeyi öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.