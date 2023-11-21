YÖK başkanı duyurdu: Burslara zam geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ''Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin liraya çıkarıyoruz'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:32
YÖK başkanı duyurdu: Burslara zam geliyor
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırılacağını açıkladı.

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.


YÖK Prof. Dr. Erol Özvar burs zam

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