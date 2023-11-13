Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:05

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:05

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet'ten taahhütname nasıl alınır?



KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek.

2024 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

E-DEVLET'TEN TAAHHÜTNAME NASIL ALINIR?



e-Devlet üzerinden öğrenciler sonuçları öğrendikleri ekrandan taahhütname almaları gerekiyor. Taahhütname alınmadığı takdirde burs kazanılmasına rağmen öğrenciler yararlanamıyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER TAAHHÜTNAME NASIL ALIR?

Burs/kredi alan 15-18 yaş aralığındaki öğrenciler, velilerinin e-devlet şifresi ile sisteme girerek burs/kredi taahhüt formu için veli onayı almalıdır. Bu öğrenciler daha sonra kendi e-devlet şifreleri ile taahhütnameyi onaylayabilirler. 15 yaşından küçük veya velisi olmayan öğrenciler, yasal velileri ve belgeleri (nüfus cüzdanı, veli karar yazısı gibi) ile birlikte en yakın il Gençlik ve Spor Müdürlüğüne giderek taahhütname düzenletebilirler.

