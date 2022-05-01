Yoksulluğun gölgesinde '1 Mayıs': Milyonlar kadrosuz, kayıt dışı, sendikasız ve aç...

01 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kentte mitingler yapılacak. Bu 1 Mayıs’ta da emekçinin halinde değişen bir şey yok. Zaten düşük olan ücretler enflasyon karşısında iyice eridi. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Sigortasız çalıştırma çok yaygın. Yaklaşık 13.1 milyon işçi sendikasız.

1 Mayıs’ta emekçilerin genel durumu özetle şöyle: