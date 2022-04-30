HKP'den 1 Mayıs açıklaması: Beşiktaş’ta toplanıp Taksim’e yürüyoruz

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:50

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürüyeceklerini duyurdu.

HKP’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağız. Çünkü biz 1977 1 Mayıs’ında kontrgerilla saldırısında, Taksim’de 34 şehit verdik, yüzlerce yaralı verdik. Her karışını kanımızla, devrimci kanıyla, işçi kanıyla suladık o toprağın, o alanın. O bakımdan orası bizim ana vatanımız oldu. Orası bizden sorulur ve kimsenin gücü yetmez bizim elimizden almaya o alanı. Taksim’e çıkmak için 1 Mayıs günü saat 09.00’da Beşiktaş’ta toplanacağız. Tüm halkımızı 1 Mayıs’ı özüne uygun bir şekilde, birlikte kutlamak için saflara çağırıyoruz.”