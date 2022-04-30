HKP'den 1 Mayıs açıklaması: Beşiktaş’ta toplanıp Taksim’e yürüyoruz
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü’nde Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürüyeceklerini duyurdu.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürüyeceklerini duyurdu.
HKP’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağız. Çünkü biz 1977 1 Mayıs’ında kontrgerilla saldırısında, Taksim’de 34 şehit verdik, yüzlerce yaralı verdik. Her karışını kanımızla, devrimci kanıyla, işçi kanıyla suladık o toprağın, o alanın. O bakımdan orası bizim ana vatanımız oldu. Orası bizden sorulur ve kimsenin gücü yetmez bizim elimizden almaya o alanı. Taksim’e çıkmak için 1 Mayıs günü saat 09.00’da Beşiktaş’ta toplanacağız. Tüm halkımızı 1 Mayıs’ı özüne uygun bir şekilde, birlikte kutlamak için saflara çağırıyoruz.”
1 Mayıs Alanı Taksim’dir, Taksim Vatandır, Vatan Aşktır Bu Vatan Aşkını haykırıyoruz tüm dünyaya: “1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı Taksim’deyiz”— HKP (@kurtuluspartisi) April 29, 2022
Buluşma yeri: Beşiktaş
Saat: 09.00#1Mayıs #1Mayıs2022 #1MayıstaTaksimdeyiz pic.twitter.com/77c2b5DpN1
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