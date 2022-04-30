Hak-İş 1 Mayıs’ı ‘online’ kutlayacağını açıkladı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:41

Hak-İş’e bağlı Öz İplik İş Sendikası, bu yıl 1 Mayıs’ı dijital ortamda kutlayacaklarını açıkladı. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay imzasıyla yapılan açıklamada, "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, 1 Mayıs’ı 81 ilde ve dijital ortamda kutlayacağız” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Konfederasyonumuz HAK-İŞ öncülüğünde 81 ilde ve dijital ortamda kutlayacağız denilen açıklamada, “Çalışma hayatındaki kıdem tazminatı, kayıt dışılık, ücretlerdeki vergi yükü, işyerinde cinsiyet eşitliği, mobbing, emeklilikte yaşa takılanlar, işsizlik sigortası fonu, asgari ücret, örgütlenmenin önündeki engeller, tekstil emekçilerinin üretim açısından vazgeçilmezliği, tekstil ve hazır giyim sektörü için devletimizden ek gayret gibi konularda taleplerimiz bakidir. İnsana ve emeğe değer verilmeyen yerde mutlu ve huzurlu çalışılmayacağını da yaşanmayacağını biliyoruz. Öz İplik İş Sendikası adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" ifadeleri yer aldı.