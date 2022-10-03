Yoksulluk hasta etti
İçeriği belli olmayan makyaj malzemelerinin, ucuza satılmasından dolayı tercih edilip kullanılması, alerjik reaksiyon, deri rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara neden oluyor. Prof. Dr. Ertan Yılmaz hastalarının büyük bölümünün ucuz ürünler nedeniyle rahatsızlık yaşadığını belirtti.
Yaşam pahalılığı yurttaşları ucuz ürün almaya itiyor. Ancak gıdadan, kozmetiğe birçok ucuz ürün sağlığı tehdit ediyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz da pazar tezgahlarında satılan ruj, rimel gibi kozmetik ürünlerine karşı yurttaşları uyardı. Yılmaz ucuza satılan ürünlerin kanser, hormon bozukluğu, alerji gibi hastalıklar ile deride kalıcı renk değişikliğine neden olabileceğini söyledi.
'HASTALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ UCUZ ÜRÜN NEDENİYLE RAHATSIZ'
Yılmaz, şunları söyledi: "Bu ürünler demiroksit, bakırsülfat içerebiliyor. Kalıcı olmasını sağlayacak Hint kınası, koyu lekelere neden olacak kimyasallar kullanılabiliyor. Bunların uzun süre deride emilimi bazı kanser türüne, hormon bozukluğuna, şiddetli alerjik reaksiyona ve yüzde kalıcı renk değişikliğine neden olma riski var. Bilmediğiniz, tezgahta kolay ulaşılabilen ürünleri alırken tekrar tekrar düşünün. Polikliniğimizde tedavi ettiğimiz hastaların büyük bölümünü, bu şekilde rahatsızlanıp yüksek dozda ilaç kullanmak zorunda kaldığımız alerjik reaksiyonla gelenler oluşturuyor."
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