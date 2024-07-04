Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamaların ardından… Sözde hocadan trafik cezasından kaçma ‘tavsiyesi’!
Fetih 1453 Derneği’ne yakınlığıyla bilinen ‘Erdal Sadi Hoca’, trafik cezası yememek için ‘ayet’ okunmasını ‘tavsiye’ etti.
Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarla gündem olan Fetih 1453 Derneği’ne yakınlığıyla bilinen ‘Erdal Sadi Hoca’, trafik cezası yememek için ‘ayet’ okunmasını ‘tavsiye’ etti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ‘hoca’ şunları söylüyor:
“Polis çevirmesinde ceza yememek için mutlaka ayet okuyun. ‘Çevirme, aha yandık’ deme, ayet oku.
Allah’ın izniyle o polis seni çevirmez, çevirse bile bakar ‘tamam abi, geç’ der gidersin.”
‘Erdal Sadi Hoca’ daha önce şu sözleriyle gündem olmuştu:
“Sistemin değişmesi lazım arkadaşlar.Yerin dibine batsın laik sistem. Bir Müslüman laik olamaz. Ama (sistem) Allah’ın izniyle o da yıkılacak. Devletin dini yine İslam olacak. Anayasaya yine İslam kanunları gelecek. Hilafet sancağı buradan düştü. Allah’ın izniyle yine İstanbul’dan kalkacak.”
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