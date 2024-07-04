Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamaların ardından… Sözde hocadan trafik cezasından kaçma ‘tavsiyesi’!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 10:14

Güncelleme: 04.07.2024 - 10:14

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarla gündem olan Fetih 1453 Derneği’ne yakınlığıyla bilinen ‘Erdal Sadi Hoca’, trafik cezası yememek için ‘ayet’ okunmasını ‘tavsiye’ etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ‘hoca’ şunları söylüyor:

“Polis çevirmesinde ceza yememek için mutlaka ayet okuyun. ‘Çevirme, aha yandık’ deme, ayet oku.

Allah’ın izniyle o polis seni çevirmez, çevirse bile bakar ‘tamam abi, geç’ der gidersin.”

‘Erdal Sadi Hoca’ daha önce şu sözleriyle gündem olmuştu:

“Sistemin değişmesi lazım arkadaşlar.Yerin dibine batsın laik sistem. Bir Müslüman laik olamaz. Ama (sistem) Allah’ın izniyle o da yıkılacak. Devletin dini yine İslam olacak. Anayasaya yine İslam kanunları gelecek. Hilafet sancağı buradan düştü. Allah’ın izniyle yine İstanbul’dan kalkacak.”