Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamaların ardından… Sözde hocadan trafik cezasından kaçma ‘tavsiyesi’!

Fetih 1453 Derneği’ne yakınlığıyla bilinen ‘Erdal Sadi Hoca’, trafik cezası yememek için ‘ayet’ okunmasını ‘tavsiye’ etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 10:14
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Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarla gündem olan Fetih 1453 Derneği’ne yakınlığıyla bilinen ‘Erdal Sadi Hoca’, trafik cezası yememek için ‘ayet’ okunmasını ‘tavsiye’ etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ‘hoca’ şunları söylüyor:

“Polis çevirmesinde ceza yememek için mutlaka ayet okuyun. ‘Çevirme, aha yandık’ deme, ayet oku. 

Allah’ın izniyle o polis seni çevirmez, çevirse bile bakar ‘tamam abi, geç’ der gidersin.”

‘Erdal Sadi Hoca’ daha önce şu sözleriyle gündem olmuştu:

“Sistemin değişmesi lazım arkadaşlar.Yerin dibine batsın laik sistem. Bir Müslüman laik olamaz. Ama (sistem) Allah’ın izniyle o da yıkılacak. Devletin dini yine İslam olacak. Anayasaya yine İslam kanunları gelecek. Hilafet sancağı buradan düştü. Allah’ın izniyle yine İstanbul’dan kalkacak.”


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