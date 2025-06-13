Yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapıyorlar: Limanların bürokratları

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan TDİ AŞ Genel Müdürlüğü, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’ndaki denetimler sırasında milletvekilleri tarafından yöneltilen bazı sorulara yazılı yanıt verdi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, özelleştirilen 11 limandaki şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen kimlerin görev yaptığını, bu kişilerin aldıkları maaşların ne kadar olduğunu, bu kişilerin meslekleri ve kurumla bağı hakkında bilgi istedi. TDİ AŞ Genel Müdürlüğü’nün verdiği yazılı yanıta göre özelleşen limanlarda TDİ AŞ’yi temsilen görev yapan yönetim kurulu üyeleri ile meslekleri şöyle:

. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) Başkanlık Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü olan Ahmet Hafız Serin 15 Kasım 2024’ten bu yana Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri AŞ’de.

. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dön.Gen. Müd. Yrd. Ali Mercan Aydın 22 Haziran 2020’den bu yana Giresun Port Liman İşletmesi AŞ.’de.

. ÖİB’de Proje Grup Başkanı olan Muhsin Üzülmez 6 Aralık 2024’ten bu yana Si Port Sinop Liman İşletmesi AŞ.’de.

. ÖİB Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı Mehdiye Bostancıoğlu 28 Şubat 2025’ten bu yana Rizeport Rize Limanı İşletmesi Yatırım AŞ.’de.

. ÖİB Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı 4 Mayıs 2016’dan bu yana Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’de.

. ÖİB’de Proje Grup Başkanı olan Kadriye Hatunoğlu, 1 Nisan 2022’den bu yana Alidaş Alanya Liman İşl.Dnz.Tur.Tic.AŞ’de.

. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın 23 Temmuz 2018’den bu yana Marmaris Liman İşletmeciliği AŞ’de.

. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız 16 Mart 2020’den bu yana Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi AŞ’de.

. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu, 19 Aralık 2023’ten bu yana Ege Liman İşletmeleri AŞ’de.

. ÖİB’de Proje Grup Başkanı olan Haldun Demirel 6 Ekim 2023’ten bu yana Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’de.

. ÖİB’de Proje Grup Başkanı olan Mehmet Kara 22 Mart 2016’dan bu yana Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri AŞ.’de.

TOPLANTIYA KATILIM

Yanıtta, yönetim kurulu toplantılarının fiziki ve/veya elektronik/online olarak gerçekleştirildiği, bu nedenle de kuruluşu temsilen görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılımının üyeler tarafından takip edildiği belirtildi.

ÜCRET NE KADAR ?

Yanıtta, yönetim kurulu üyelerinin aldıkları ücretlere de yer verildi. Buna göre, 1 Ocak 2025’ten bu yana yönetim kurulu üyeleri 31 bin 106 lira, yönetim kurulu başkanı da 62 bin 212 lira ücret alıyor. Yönetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş ikramiye de veriliyor.