YouTube Premium paketlerine dev zam: Yeni fiyat listesi açıklandı

Sosyal medya ve video platformu YouTube, Türkiye’de Premium abonelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan güncelleme, bireysel, aile, öğrenci ve Lite paketlerinin tamamını kapsadı.

Reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve YouTube Music erişimi sunan Premium hizmetinde fiyatlar yeniden belirlendi. Daha düşük maliyetli seçenek olarak sunulan Premium Lite paketi de zamdan etkilendi.

BİREYSEL ABONELİKTE YÜZDE 50 ARTIŞ

En çok tercih edilen bireysel abonelik paketi yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı. Daha önce 79,99 TL olan aylık ücret 119,99 TL’ye yükseltildi.

AİLE VE ÖĞRENCİ PAKETLERİ

Birden fazla kullanıcıya izin veren aile paketi 159,99 TL’den 239,99 TL’ye çıktı.

Öğrenci aboneliği ise 52,99 TL’den 79,99 TL’ye yükseltildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ LİTE PAKETTE

Sadece reklamsız izleme imkânı sunan YouTube Premium Lite paketi en yüksek oransal artışı gördü. 49,99 TL olan ücret 79,99 TL’ye çıkarıldı ve artış oranı yaklaşık yüzde 60 oldu.

Youtube Premium güncel fiyat tablosu şu şekilde: