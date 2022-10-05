Yüksek enflasyon nedeniyle vergi, ceza ve harçlarda devasa artış yolda

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Vergi, harç ve cezalara yılbaşında gelecek zammı belirleyecek olan yeniden değerleme oranı (YDO) rekora gidiyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre açıklanacak olan yeniden değerleme oranının yüzde 120’leri bulması bekleniyor. Bu arada Gelir Vergisi dilimlerindeki artışa yeniden değerleme oranı uygulanması halinde ise çalışanların ödeyeceği vergi de patlayacak.

Vergi Usul Yasası’na göre yeniden değerleme oranı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre belirleniyor. Bu da 3 Kasım’da açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Eylül ayı için açıklanan enflasyon verileri yeniden değerleme oranının yüksek olacağını gösteriyor. Üretici fiyatları ekimde hiç artmasa bile gelecek yıl uygulanacak oranın yüzde 121.08 olacağı belirtiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Emlak Vergisi, Gelir Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, trafik para cezaları, idari para cezaları, araç muayene ücretleri bu orana göre belirleniyor.

Cumhurbaşkanının örneğin MTV gibi bazı vergilerde, oranı düşürme yetkisi var. Bu yıl için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak oran yüzde 36.2’ydi. Ancak cumhurbaşkanı MTV’de oranı yüzde 25’e düşürmüştü.

Buna karşın para cezalarında Cumhurbaşkanının oranı düşürme yetkisi yok. İdari para cezaları, trafik para cezaları oran ne çıkarsa o kadar artacak. Örneğin kırmızı ışıkta geçmenin cezası bu yıl için 427 TL’ydi. Oran yüzde 121.08 olarak ilan edilirse bu ceza 944 liraya çıkacak. Emniyet kemeri takmamak, hatalı parkta ceza 196 liraydı. Bunlar 433 liraya yükselecek.

Pasaport harçlarında 3 yıl üzeri süreli olanlar 1478 liraydı. Cumhurbaşkanı düşürme yetkisini kullanmazsa harç gelecek yıl 3 bin 267 liraya çıkacak. Buna bir de 225 lira olan satış bedeli eklendiğinde rakam 3 bin 492 liraya fırlayacak.

KAZANÇ VERGİYE GİDİYOR

Yeniden değerleme oranı emekçiden yapılacak Gelir Vergisi kesintileri için de çok önemli. Gelir Vergisi dilimlerinin de bu oranda artırılması gerekiyor. Örneğin bu yıl için 32 bin TL’ye kadar yüzde 15 Gelir Vergisi uygulandı. Bunun üzerinde ise vergi oranı yüzde 20’ye çıktı. Eğer oran yüzde 121.08 olarak ilan edilirse, gelecek yıl için ilk dilimin 32 binden 70 binin üzerine çıkarılması gerekiyor ki emekçiden kesilen vergi adil olsun.