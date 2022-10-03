AKP'li Karahocagil: Cumhurbaşkanımız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir

03 Ekim 2022 Pazartesi, 14:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil de Mecliste düzenlediği basın toplantısında rakamlar üzerine "değerlendirme" yaptı. Karahocagil, bir gazetecinin "Enflasyon rakamları açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanı'mız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir. Cumhurbaşkanı'mız nasıl faizin düşmanıysa biz de o faizin düşmanıyız" dedi.

"Ben 40 yıllık bir esnafım, faizden çektiğimi ben bilirim" diyen Karahocagil, "Faizin rezilliğini, faizin bu esnafı sülük gibi emdiğini bilen ve yaşayan biriyim. Cumhurbaşkanı'mızın faiz hakkındaki sözlerine katılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.