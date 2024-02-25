Yüksek enflasyon onları da vurdu! Bir havayolu şirketi daha iflas etti

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:21

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:21

Lynx Air CEO’su Jim Sullivan, yüksek enflasyon, yakıt ve operasyonel giderlerin etkisiyle şirketin 26 Şubat’tan itibaren uçuşlarını durduracağını duyurdu.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre Sullivan, personel için gönderdiği mektupta, “Bu kararın sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Ancak yüksek enflasyon, yakıt ve operasyonel giderlerin etkisiyle artık dayanamıyoruz. 26 Şubat’tan itibaren operasyonlarımız duracak” ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketi, yolcu hakları mevzusunda ise gerekli çalışmaların yapılacağını açıkladı.

AIR CANADA’DAN HAMLE

Air Canada, Lynx Air’in faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak Cuma günü, daha önce Kanadalı ekonomik taşıyıcı tarafından hizmet verilen pazarlarda ücretleri sınırlama ve koltuk mevcudiyetini 6 binden fazla artırma planlarını açıkladı.

Bu girişim, Lynx Air’in kapanmasından etkilenen yolculara yardımcı olmayı ve evlerine dönebilmelerini ya da seyahat planlarını yeniden düzenleyebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.