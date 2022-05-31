Yüksek girdi maliyetleri inşaat sektörünü vurdu

31 Mayıs 2022 Salı, 15:31

Konut fiyatlarında artış devam ederken müteahhitlerden artan maliyetlere yönelik açıklama geldi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. Erdal Eren, “Ülkemiz ekonomisinin küresel çapta içinden geçilen bu zorlu süreçte yüzde 7,3 oranında büyüme kaydetmesi son derece sevindiricidir. Bununla birlikte her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama büyük katkı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 7,2’lik daralma önemli mesajlar içermektedir. Ayrıca inşaat sektörü söz konusu çeyrekte daralan tek sektör olmuştur" dedi. Eren maliyet artışlarının sektörü sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Eren şu bilgileri verdi:

"Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kamu yatırım programında bir önceliklendirme yapılarak, daha fazla ekonomik ve sosyal katma değer yaratacak projeler bir an önce hayata geçirilebilir. Girdi maliyetleri konusunda çözüm için ise çeşitli adımlar atılmış ancak iç ve dış dinamiklerle yaşanan maliyet artışı kapsamında firmaların yarasına merhem olmanın çok uzağında kalmıştır.

Yılın geri kalanı için en büyük yansıması emtia fiyatlarındaki yükseliş olan Rusya-Ukrayna savaşı sektörün hem yurt içi hem de yurt dışı projeleri üzerinde belirsizlik ve riskler oluşturmuş durumdadır.”