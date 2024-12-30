‘Yüksek maliyetler önümüzü kesiyor’

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Türkiye özelinde sorunları “TL’nin değer kaybı, işçilik ve ham madde maliyetlerindeki artış, döviz kuru üzerindeki baskılar ve iç pazardaki daralma, sektörü ciddi şekilde etkileyen faktörler” olarak sıralayan Kaya’nın yeni yıla ilişkin önerileri ve öngörüleri şöyle:

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