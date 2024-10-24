Yüksek tahvil getirileri altın fiyatlarını düşürüyor: 2024'ün en güçlü emtiası geriliyor

Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 13:18

Yüksek tahvil getirileri, altın fiyatlarının rekor seviyeden düşmesine neden oldu ve bu düşüş devam ediyor.

Çarşamba günü ABD tahvil getirilerindeki artış ve rekor seviyelere yakın gerçekleşen kar satışlarıyla birlikte altın, 11 haftanın en büyük kaybını yaşadı ve gerileme eğilimini sürdürüyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Spot altın, haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2.727 dolardan işlem görürken, gram altın ise Dolar/TL hesaplamasıyla 3.005 TL seviyesine ulaştı.

YILIN EN GÜÇLÜ EMTİASI

Değerli metal, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 32 değer kazandı ve 2024'te en güçlü performans sergileyen emtia oldu.

FAİZ İNDİRİMLERİNE DAİR BEKLENTİLER

Faiz indirimlerine yönelik iyimserlik, Fed'in geçtiğimiz ay başladığı gevşeme döngüsüyle birlikte altının son kazançlarını desteklerken, işlemciler son haftalarda ABD ekonomisine dair karışık verilerin etkisiyle bu yıl yapılacak faiz indirimlerinin boyutunu ve kapsamını yeniden gözden geçirmeye başladı. Güçlü merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginlikler de altın fiyatlarını destekleyen diğer faktörler arasında yer alıyor.