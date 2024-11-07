Yüksek vergiler ve taksit kısıtlaması kaçak telefon oranını yükseltti: Rekor seviyeye ulaşıldı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:53

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:53

Artan vergiler ve taksit sınırlamaları cep telefonu talebini artırırken kaçak telefon oranı yüzde 35’e çıkarak rekor kırdı. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bu durumun sektörde kayıtdışılığı arttırdığını ve istihdamı olumsuz etkilediğini vurguladı.

KAYITDIŞILIK YÜKSELİYOR

Turnacı, Türkiye’deki cep telefonu pazarının yıllık 10-12 milyon adet olduğunu belirterek, kaçak telefon sayısının 3 ile 3,5 milyon arasında olduğunu söyledi. Yüksek vergilerin kayıtdışılığı artırarak sektörel gelişimi engellediğine dikkat çeken Turnacı, makul vergi oranlarıyla daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

VERGİ POLİTİKALARI VE SEKTÖREL ETKİLER

Yüksek vergiler ve taksit sınırlamalarının sektöre etkisi üzerine konuşan Turnacı, “Vergiler normalleşirse kayıtdışılık azalır, devlet gelirleri artar,” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin altyapı yatırımlarının diğer ülkelerle rekabet edebilir seviyeye gelmesi gerektiğini belirtti.