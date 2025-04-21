Yükseköğretim ücretlerinde yeni gelişme: Emsal karar aşırı zammı durdurdu!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:32

Şehir dışında eğitim almakla özel üniversitelerin yüksek ücretleri arasında kalan öğrenciler, vakıf üniversitelerine yöneliyor. Ancak bu kurumların uyguladığı aşırı zamlar öğrencilerin eğitim hakkını tehlikeye atıyor.

YÖK'ÜN UYARISINA RAĞMEN ZAMLAR DEVAM EDİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz yıl vakıf üniversitelerine gönderdiği yazıda şu uyarılarda bulunmuştu:

"Ücretler yıllık ve net olarak belirlenmeli, tercih dönemlerinden önce açıkça ilan edilmeli."

"Yapılacak artışlar en fazla TÜFE oranında olmalı ve resmi internet sitelerinden duyurulmalı."

"Kayıt sonrasında beklenmedik ek ücret talep edilmemeli."

Buna rağmen birçok vakıf üniversitesi, enflasyonun çok üzerinde zam yapmaya devam ediyor.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR AŞIRI ZAMI DURDURDU

İstanbul'da görülen davada bir vakıf üniversitesinin kayıt yenileme ücretine yaptığı yüzde 100'ü aşan zam mahkeme tarafından haksız bulundu. Bakırköy 5'inci Tüketici Mahkemesi, üniversitenin enflasyon oranını aşan zam yapamayacağına karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onaylayarak üniversitenin itirazını reddetti.

'İHTİYATİ TEDBİR ALIN'

Öğrenci davalarını yürüten avukat Murat Bostan, vakıf üniversitelerinin TÜFE'nin üzerinde zam yapmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Bostan, şu önemli uyarılarda bulundu:

"Vakıf üniversitelerinde okuyan ve kayıt yenileme döneminde bu şekilde fahiş zam uygulandığını gören öğrenci arkadaşlar kayıtlarını yenilemeden tüketici mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı talep ederek, ücretin ödenmesinden önce elde edecekleri bu karar ile daha sonra iade süreci ile uğraşmak yerine baştan enflasyona göre kayıtlarını yenilemeleri mümkün" dedi.