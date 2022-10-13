Yumurta üretimi artıyor yine de fiyat düşmüyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 10:32

Sofraların vazgeçilmez ürünlerinden olan yumurtadaki fiyat artışı devam ediyor. Adet fiyatı 2 TL'nin üzerine çıkan yumurtada üretim artmasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 15,7, tavuk eti üretimi yüzde 12,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,1 arttı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın yine aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, tavuk eti üretimi yüzde 11, hindi eti üretimi yüzde 10,8 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 arttı.

Bir önceki ay 188 bin 613 ton olan tavuk eti üretimi ağustos ayında yüzde 14,4 artarak 215 bin 865 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 567 milyon 430 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ağustos ayında yüzde 7,5 artarak 1 milyar 684 milyon 858 bin adet oldu.

Tavuk yumurtası üretim miktarı, Ağustos 2022 (Kaynak: TÜİK)