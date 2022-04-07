Yumurtanın tanesi 2 liraya dayandı yeni zamlar yolda
Bir yılda yüzde 178 zamlanan yumurtaya yeni zamlar yolda. Büyük boy yumurtanın adet fiyatı toptanda KDV’siz 1 lira 60 kuruşu geçerken, bazı marketlerde 2 liranın üzerine çıktı. 5 yılda yumurtanın fiyatı yüzde 630 arttı.
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yumbir) fiyat bülteninde büyük yumurtanın KDV hariç fiyatı 1 lira 40 kuruşa yükseldi. Markette ise 1 lira 60 kuruş ila 2 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, yumurta zammına karşı acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini belirterek, ''Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabileceği'' uyarısında bulundu.
Akman açıklamasında artan girdi maliyetleri ve piyasadaki belirsizlik sebebiyle yumurta fiyatlarında zammın ''kaçınılmaz'' olduğunu ifade etti. Küçük üreticinin dayanma gücü kalmadığını vurgulayan Akman ''Yumurta fiyatları artacaktır. Aksi düşünülürse yumurtadaki enflasyon daha yüksek olur'' dedi.
Zam öncesinde marketlerde yumurta fiyatlarında kampanyalar dikkat çekti. Pek çok marka yüzde 30’a varan indirimler yaptı.
5 YILDA GELEN ZAM YÜZDE 630
2017’de yani sadece 5 yıl önce yem fiyatlarının artışı ile büyük zam gören yumurtanın fiyatı 22 kuruşa çıkmıştı. Bugün ise zam olasılığı yükselen yumurtada güncel fiyat KDV’siz 1 lira 60 kuruş’a geldi. Sadece 5 yılda bir adet yumurtanın fiyatı yüzde 630 artış kaydetti.
Kendilerini ucuzluk marketi olarak konumlandıran zincirlerin fiyatları ise şöyle:
A Market: 1 Adet L Boy Yumurta Fiyatı: 0,60 TL
B Market: 1 Adet L Boy Yumurta Fiyatı: 1,20 TL
C Market: 1 Adet L Boy Yumurta Fiyatı: 1,34 TL
D Market: 1 Adet L Boy Yumurta Fiyatı: 2,10 TL
E Market: 1 Adet L Boy Yumurta Fiyatı: 1,31 TL
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