Yumurtaya da yüzde 10 zam geldi
Çaya, tuza, benzine derken yumurtaya da zam geldi. Yumurtada fiyat artışı bir haftada yüzde 12’yi geçti. Bir yılda fiyat artışı yüzde 100 oldu.
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) bugün yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın fiyatı ise 1 liraya çıktı. Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise bugün büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti.
Açıklanan toptan fiyatlar market ve bölgelere göre değişim gösteriyor.
BİR YILDA YÜZDE 100 ARTTI
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin fiyat arşivlerinde geçen sene 17 Mayıs'ta büyük boy yumurtanın 55 kuruş olduğu görülüyor. Büyük boy yumurtanın vergisiz fiyatı bir yılda yüzde 100 artarak 1 lira 10 kuruşa geldi.
Öte yandan gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de bu yıl mart ayında yayımlandı. İndirim 14 Şubat'tan itibaren geçerli oldu.
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