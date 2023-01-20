Yurt dışı üretici enflasyonu aralıkta yıllık yüzde 49.90 oldu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:54

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre YD-ÜFE aralıkta yıllık yüzde 49,90, aylık yüzde 2,77 arttı.

YD-ÜFE 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,45 arttı.

Yurtdışı üretici enflasyonu kasımda yüzde 83,66 açıklanmıştı. Böylece yurtdışı üretici fiyatlarındaki artış aralıkta baz etkisiyle gerilemiş oldu.

İMALAT YILLIK YÜZDE 49,95 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,40, imalatta yüzde 49,95 artış olarak gerçekleşti. Aylık olarak bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,74, imalatta yüzde 2,79 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 47,08, enerjide yüzde 83,46, sermaye malında yüzde 46,54 artış oldu. Aylık bazda ise ara malında yüzde 2,05 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,03 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,89 artış, enerjide yüzde 3,32 azalış, sermaye malında yüzde 4,19 artış gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLER

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 28,56, giyim eşyası yüzde 35,47, diğer ulaşım araçları yüzde 37,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 83,46, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 74,59, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 69,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 3,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 12,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,49, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 5,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.