Yurt dışı üretici enflasyonu ocakta arttı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:22

TÜİK ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göe, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4.00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 91.79 artış gerçekleşti.

2022 yılı Aralık ayında yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 49.90 olmuştu.

İMALAT AYLIK YÜZDE 4.01 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,09, imalatta yüzde 51,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 50,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 51,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 47,66, enerjide yüzde 80,77, sermaye malında yüzde 50,89 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,18, imalatta yüzde 4,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,27, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,41, enerjide yüzde 10,09, sermaye malında yüzde 4,18 artış olarak gerçekleşti.

ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Yıllık YD-ÜFE’ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 29,35, giyim eşyası yüzde 36,75, ana metaller yüzde 39,84 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 80,77, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 73,09, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 72,36 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.