Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Resmen tebliğ edildi...

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:20

Güncelleme: 28.03.2025 - 09:21

Yurt dışına çıkışlarda yolcu beraberinde olan ve gümrük idarelerine bildirimde bulunulması gereken parasal sınırda artışa gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, söz konusu parasal sınır 25 bin TL'den 185 bin TL'ye çıkarıldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; bu çerçevede, yurt dışına çıkışlarda yolcu beraberinde bulunan ve 185 bin TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge, gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyan edilecek.

Öte yandan, aynı tebliğle, yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve türev araçlarının alım satımının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

MENKUL KIYMET VE VİOP SÖZLEŞMELERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Buna göre, bedel transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı SPK tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılacak.