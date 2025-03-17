Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:08

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:08

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına her çıkışında belirli tutarlarda harç ödemesi alınır. 2024 yılında bu tutar 500 TL tutarındaydı. Peki, Yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2025 yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı harcından kimler muaf?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

2025 yılı başından itibaren, 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı artık 710 TL olarak ödeniyor.

Basılı harç pulu uygulamasının sona ermesiyle harç bedeli Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden, e-Devlet Kapısı üzerindeki Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarıyla bu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden ödenebiliyor.

Yurt dışı çıkış harcı ödemesinin durumunu ise Dijital Vergi Dairesi'ndeki "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden sorgulama işlemi yapılabiliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından;

* Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,

* 7 yaşını doldurmamış olanlar,

* Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,

* Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı harçtan muaftır.