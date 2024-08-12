Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:39

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:39

Yurt dışına çıkmak isteyenleri yakından ilgilendiren harç ödemelerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Bilindiği üzere yurt dışı çıkış harcı 500 liraya yükseldi. Peki, Yurtdışı çıkış harcı ne zaman zamlanacak? Yurtdışı çıkış harcı ne kadar oldu?

YURTDIŞI HARCI NE ZAMAN ZAMLANACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yeni yurtdışı çıkış harcıyla ilgili açıklama geldi.

Başkanlıktan gelen bilgilere göre, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurtdışına çıkış yapacak yurttaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurtdışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurtdışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."