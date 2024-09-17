Yurtdışı gayrimenkul yatırımlarında rekor: 10 yılda 16 kat arttı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:57

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne göre ocak-temmuz döneminde yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışındaki doğrudan yatırımı 3 milyar 401 milyon dolar oldu. Sektörlere göre dağılımda Türkler yurtdışında en fazla yatırımı gayrimenkule gerçekleştirdi. Yurtiçinde yerleşik kişiler yurtdışında gayrimenkule 1 milyar 470 milyon dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne 534 milyon dolar, inşaat sektörüne 271 milyon dolar, imalat sektörüne 257 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetlerine 235 milyon dolar doğrudan yatırım yaptı.

TÜRKLERİN YURTDIŞI YATIRIM TERCİHİ GAYRİMENKUL

Türklerin bu yıl yurtdışı yatırımının yüzde 43'ünü oluşturan gayrimenkul alımında, geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 43 artış yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışındaki doğrudan gayrimenkul yatırımı 1 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti.

10 YILDA 16 KAT ARTTI

Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışındaki gayrimenkul yatırımı 2014'ten 2024'e kadar 16 kat arttı. Geçen yıl Türkler yurtdışında 2 milyar 86 milyon dolar gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi. Geçen yıl rekor kıran yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışında gayrimenkul yatırımı, 2014'te 130, 2015'te 390, 2016'da 359, 2017'de 567, 2018'de 433, 2019'da 372, 2020'de 282, 2021'de 526, 2022'de 791 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA YATIRIM AVRUPA'YA

Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışındaki doğrudan yatırımları geçen yıl 5 milyar 669 milyon dolarla rekor kırdı. Ocak-temmuz döneminde 3 milyar 401 milyon dolara ulaşan yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışındaki doğrudan yatırımlarında en fazla yatırım Avrupa'ya gerçekleştirildi. Avrupa'da 2 milyar 175 milyon dolar yatırım yapan Türkler, Hollanda'ya 520 milyon dolar, İngiltere'ye 416 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. yurtiçinde yerleşik kişilerin ABD'ye 691 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 295 milyon dolar yatırımı oldu.

YUNANİSTAN, İTALYA, ARNAVUTLUK

Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışındaki doğrudan yatırımlarında bu yıl Yunanistan, Arnavutluk ile İtalya'ya gerçekleştirilen yatırımlarda artış yaşandı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 30 milyon dolar olarak kayıtlara geçen İtalya'ya yapılan doğrudan yatırım bu yıl aynı dönemde 124 milyon dolara, Yunanistan'da 110 milyon dolar olan yatırımlar 216 milyon dolara, Arnavutluk'ta 1 milyon dolardan 51 milyon dolara yükseldi.