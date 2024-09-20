Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi'nde artış: Yükseliş sürüyor!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:12

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:34

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,95, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 20,63, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,67 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 52,55'lik bir artış kaydedildi. Mayıs ayında yüzde 65,48 olan YD-ÜFE, Haziran’da yüzde 44,51’e, Temmuz’da ise yüzde 27,41’e kadar gerileyerek hızlı bir düşüş yaşamıştı. Ağustos ayında ise yüzde 28,67 seviyesine çıkarak sınırlı bir artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %28,60 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,84 artış, imalatta %28,60 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %26,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,94 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,09 artış, enerjide %0,70 artış, sermaye mallarında %34,03 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,42 artış, imalatta %2,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,66 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,25 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,03 artış, enerjide %4,09 azalış, sermaye mallarında %4,37 artış olarak gerçekleşti.