Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Ağustosta konuttaki artış TÜİK'i 3'e katladı

Konut Fiyat Endeksi ağustos ayı istatistikleri açıklandı. Artış TÜİK'in enflasyonunu 3'e katladı. Üç büyük il içindeyse en yüksek artışı İstanbul kaydetti.

Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Ağustosta konuttaki artış TÜİK'i 3'e katladı
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AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:21

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ağustos 2024'te aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 34,3 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 146,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise enflasyonu ağustos ayında yüzde 1.12 olarak açıklamıştı.

KFE, ağustosta yıllık yüzde 34.3 artarken bu dönemde reel olarak azalış yüzde 11,6 oldu.

İSTANBUL DİKKAT ÇEKTİ

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 5,5, Ankara'da yüzde 4,3 ve İzmir'de yüzde 2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 27,1, Ankara'da yüzde 35,6 ve İzmir’de yüzde 32,4 yükseldi.


Etiketler: #Konut Fiyat Endeksi #enflasyon #tüik

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