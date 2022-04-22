Yurtdışında ofis açıp gayrimenkul satanlara teşvik verilecek

22 Nisan 2022 Cuma, 04:00

İktidarın döviz arayışı son gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla hizmet ihracatı kapsamına alınan gayrimenkul sektörü de yurtdışı satışlarda desteklenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye’deki gayrimenkulleri, yurtdışındaki yabancılara satan kurum ve kuruluşlara Ticaret Bakanlığı tarafından 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilecek. Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL’ye kadar destek sağlanacak. Bu markaların yurtdışında tescili ve korunması için giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık 600 bin TL tutarına kadar destek verilecek.

"YATIRIM YERİNE KONUT"

Eski TÜİK Başkanı ve Devlet Planlama Teşkilatı eski Müsteşarı Birol Aydemir, hükümetin çöken ekonomi politikasıyla döviz bulabilmek için konut satışının önünü açmaya çalıştığını söyledi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yılın ilk iki ayında Türkiye’ye yatırım için gelen paranın konut satışıyla gelen paradan az olduğunu vurgulayan Aydemir, “Şubat’ta yatırım için 710 milyon dolar gelirken konut satışlarından 740 milyon dolar geldi. İktidar buradaki geliri fark etti ve artırmaya çalışıyor. Konut satışından yıllık 5.6 milyar dolar gelir elde edildi, bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Aydemir, şöyle konuştu: “Ben 30 yıllık bürokrasi hayatımda bu kadar cömertçe bir destekleme görmedim. Bakın bir fuar katılımı için 300 bin lira destek veriliyor, 20 bin dolar. Bugün bir gayrimenkul şirketi kursanız ve sanal fuar organize etseniz internet üzerinden. Tam 1.2 milyon lira destekleme alabileceksiniz. Yurtdışında reklamla ‘Gelin bizim ülkemizden ev alın’ diye çıksanız 1.8 milyon lira destek alacaksınız. Kendi vatandaşınız kirada oturamıyor, ev alamıyor.”