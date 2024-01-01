Yurtdışından alışveriş yapacaklar dikkat! Bu ürünlere ek vergi uygulanacak

Yayınlanma: 01.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 01.01.2024 - 14:26

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Aralık 2021 tarihli İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.

Değişiklikle birlikte 52 fasıldaki sanayi ürününe yüzde 2 ile yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

İlave gümrük vergisi uygulanan ürün sayısı 4 bin 222 olarak belirlendi.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, ithalatta ilave gümrük vergisine temel teşkil eden karar 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmış ve çok sayına ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Ardından 2021 yılı sonunda yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave gümrük vergisi alınacak ürün sayısı 4 bin 642’ye çıkarılmıştı.

TÜMÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

2023 yılı Ekim ayında yeni bir karar ile ilave gümrük vergisine tabi 3 bin 89 ürüne ilişkin gümrük vergisi oranları yeniden belirlenmişti. 31 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de 2020’de çıkan ilk kararın tüm ekleri yürürlükten kaldırılmış oldu.

İlave gümrük vergisi alınan ürünlerin bulunduğu fasıl sayısı önceki kararda 56 iken, yeni kararda 52’ye düşürüldü.

Bu kapsamda gemi ve su üzerinde yüzen taşıtlar, kitap/gazete, hazır eşya ve mantardan eşyayı içeren 4 faslın ilave gümrük vergisi yürürlükten kalkmış oldu.

İlave gümrük vergisinde üst sınır nihai ürünlerde yüzde 30, bir çok ürün grubunda ise yüzde 20-25 olarak uygulanıyor.

EK VERGİ UYGULANACAK ÜRÜNLER LİSTESİ

İşte ilave gümrük vergisi alınacak ürünlerin listesi:

25-Mermer (5-25), 28- kimyasal bileşikler ( 5), 29-organik kimyasal ürünler (5-15), 30-eczacılık ürünleri (8-20), 33-uçucu yağlar (17-25), 34-sabun vs kimyasallar (13.9-25), 35-nişasta esaslı yapıştırıcılar (8.2-25), 36-patlayıcı maddeler ( 25), 37-fotoğrafçılıkta kullanılan eşya (10), 39-plastik ve mamulleri(8.2-25), 40-kauçuk(5-10), 41-ham deri(15-25), 42-deri eşya(24.5-30), 43-kürk(30), 44-ağaç ahşap ürünleri(10-20), 48-kağıt ve karton(5-15), 51-yapağı ve yün(8-27), 52-pamuk (10-13), 53-dokumaya elverişli lif(12), 54-filament(2.5-10), 55-devamlı lif(13), 56-dokunmamış mensucat(8-27), 57-halı(20-30), 58-özel dokuma mensucat(10-30), 59-dokumaya elverişli mensucat(14), 60-örme eşya(2.3-8), 61-örme aksesuar (2.3-12), 62-örülmemiş aksesuar (3-9), 63-hasır eşya takımı(20-29), 64-ayakkabı (10-30), 65-başlık(10-20), 66-şemsiye (8-25), 67-kuş tüyü eşya(20-25), 68-taş alçı(2-25), 69-seramik (2-25), 70-cam eşya(5-10), 71-kıymetli taş(5-30), 72-demir çelik (12-25), 73-demir çelik eşya(5-25), 74-bakır (5-10), 76-alüminyum(5-25), 82-adi metal mutfak eşyası(8.3-25), 83-adi metal çeşitli eşya(15-20), 84-kazan-makine(4.1-20), 85-elektrikli makine(4.1-30), 87-motorlu kara taşıtları (7-21), 90-optik aletler(4.7-25), 91-saat(8.2-10), 92-müzik aletleri(8.2-10), 94-mobilya(11.3-30), 95-oyuncak (7.5-25), 96-çeşitli mamul (6.5-25)