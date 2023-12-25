Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Kullanım süresinde değişiklik

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:53

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:53

Yurtdışından satın alınan telefonların Türkiye'de kullanım süresi uzatılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yeni düzenlemeyle birlikte yurtdışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazları kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabileceğini açıkladı.

SÜRE 180 GÜNE ÇIKARTILACAK

Böylece yurtdışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 120 günden 180 güne çıkartılacak.

Yurttaşlar, 120 günlük süre dolmadan e-devletten süre uzatım talebinde bulunması halinde yurtdışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

Yeni düzenlemenin henüz ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.