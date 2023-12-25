Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Kullanım süresinde değişiklik
Yeni düzenlemeyle birlikte yurtdışından satın alınan telefonların Türkiye'de kullanım süresi uzatılacak. Yurtdışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 120 günden 180 güne çıkartılacak.
Yurtdışından satın alınan telefonların Türkiye'de kullanım süresi uzatılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yeni düzenlemeyle birlikte yurtdışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazları kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabileceğini açıkladı.
SÜRE 180 GÜNE ÇIKARTILACAK
Böylece yurtdışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 120 günden 180 güne çıkartılacak.
Yurttaşlar, 120 günlük süre dolmadan e-devletten süre uzatım talebinde bulunması halinde yurtdışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.
Yeni düzenlemenin henüz ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.
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