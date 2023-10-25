Yurttaş '3 harfli'lere yöneldi: Tarım Kredi Kooperatif marketleri el yakıyor!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:43

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:49

Vatandaşa daha ucuz ürünler ulaştırma hedefiyle kurulan Tarım Kredi marketlerde, temel gıda ürünlerinin pahalı olması tepki çekti.

Tarım Kredi marketlerde özellikle temel gıda ürünlerinin, yerel ve zincir marketlere göre daha pahalı olduğu görüldü.

Kooperatif markette; pirinç, bulgur, nohut, yağ, şeker, un ve süt gibi ürünlerin fiyatları zincir marketleri solladı.

Vatandaşlar, fiyat karşılaştırması yaparak en ucuz ürünü alırken, pahalı olmasından dolayı Tarım Kredi marketinden alışveriş yapmadıklarını söylediler.

İstanbul'daki Tarım Kredi marketlerinde 1 kilogram pirinç 52,90 liradan satılırken, yakınlardaki zincir markette aynı kilodaki ürün 45,50 liradan satılıyor.

Tarım Kredi marketinde 1 kilogram bulgur 21,90 liradan satılırken, zincir markette bu ürün 17,50 liraya satılıyor. Kooperatif markette 1 kilogram nohut 45,50 liraya satılırken, zincir markette aynı ürün 39,50 liradan satılıyor.

Tarım Kredi marketinde 1 litre süt 32,90 liradan, 1 kilogram un 15,95 liradan, 5 litre ayçiçek yağı 186,50 liradan satılıyor. Zincir markette 1 litre süt 29,99 liradan, 1 kilogram un 14,99 liradan, 5 litre ayçiçek yağı 165 liradan satılıyor.

"İNDİRİM GELECEĞİNİ SÖYLEDİLER AMA HALEN YOK"

Market alışverişi yapan bir tüketici, “Daha önceden indirim geleceğini söylemişlerdi ancak halen indirim yok. Diğer marketlere göre tarım marketindeki fiyatlar çok daha pahalı. Genel olarak sürekli fiyat karşılaştırması yaparak ürünlerimi alıyorum. Üç tane market gezdim” ifadelerini kullandı.

"MARKETLERE GÖRE DAHA PAHALI"

İhtiyaçlarını almaya markete gelen başka bir tüketici ise “Pahalı olmasından dolayı kooperatif marketten alışveriş yapmıyorum. Yağ, şeker, pirinç gibi ürünler pahalı. Zaten bunlar en önemli gıdalar. Kooperatif market diğer marketlere göre daha pahalı” diyerek tepki gösterdi.