Tarım Kredi beklenen yüzde 50'lik indirimleri yapmadı: Sütün fiyatı 1 TL düştü!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 23:44

Güncelleme: 15.10.2023 - 23:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerdeki yüksek fiyatlara karşı alışveriş yapılmasını sıklıkla dile getirdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, yarından itibaren (16 Ekim) temel ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapacağını duyurmuştu. ANKA Haber Ajansı yarın uygulanacak indirimli ürün fiyatlarına ulaştı. Yeni fiyat listesinde hiçbir üründe yüzde 50 indirim yapılmadı.

“Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu" gibi ürünleri kapsayan temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirimler, 2 TL ve 3 TL bandında kaldı.

2 Kasım'a kadar devam edecek kampanyada ürünlerde yapılan indirimler şöyle:

500 gram çay, 56 TL 90 kuruştan 52 lira 90 liraya indirildi.

Bir litre sıvı yağ 41 TL 21 kuruştan 38 TL'ye düştü.

Bir kilogram nohut 35 TL'den 32, 90 TL'ye düştü.

Bir kilo pirinç 35 TL 25 kuruştan 33 TL'ye indirildi.

Bir kilo mercimek 25 TL'den 21 lira 90 kuruşa düştü.

700 tam yağlı kaşar peynir 135 TL'den 127 lira 50 kuruşa düşerek yüzde 7,5 indirim yapıldı.

870 gram tam yağlı süzme peynir 79 lira 50 kuruştan 77 TL 50 kuruşa indirildi. Yaklaşık yüzde 2 oranında indirim yapıldı.

1 litre süt 19 lira 90 kuruştan 18 TL 90 kuruşa düşerek 1 TL indirim yapıldı.

830 gram domates salçası, 34 lira 25 kuruştan 25 TL'ye düşerek yüzde 27 ile en fazla indirim yapılan ürün oldu.

40'lı tuvalet kağıdı 169 lira 90 kuruştan 159 TL 90 kuruşa düşürüldü.